Campeão da Copa da Liga Inglesa no domingo, Guardiola pode levantar mais uma taça neste sábado com a conquista da Premier League contra o Palace AFP

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 16:44

Londres - O Manchester City caminha para terminar a temporada 2020/21 como uma 'máquina' de conquistar títulos. Campeão da Copa da Liga Inglesa na final contra o Tottenham, no último domingo, em Wembley, os comandados do espanhol Pep Guardiola podem levantar a taça da Premier League neste sábado no confronto com Crystal Palace, às 8h30, no Selhurst Park Stadium, em Londres, na 34ª.

Na liderança do Campeonato Inglês, com 77 pontos, o City precisa vencer e secar o vizinho Manchester United, segundo colocado, com 67, no embate contra o Liverpool, no domingo, para confirmar o sétimo título do clube com quatro rodadas de antecedência.

Publicidade

Na quarta-feira, na 'visita' a Paris, o City já havia conquistado uma importante vitória, por 2 a 1, sobre o PSG no primeiro jogo da semifinal da Liga dos Campeões, um resultado que o deixou mais perto da inédita classificação para a final.