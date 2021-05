Astro uruguaio, de 34 anos, é especulado como possível reforço do Boca Juniors, mas a renovação com o United está mais próxima AFP

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 18:28

Manchester - Não é apenas o destino de Lionel Messi que movimenta o noticiário esportivo na Europa. Edsinon Cavani, de 34 anos, é outro craque sul-americano em fim de contrato, mas a renovação com o Manchester United, da Inglaterra, por mais uma temporada está bem encaminhada. De acordo com a 'ESPN', uma conversa franca e aberta com o técnico Ole Gunnar Solskjaer pesou na decisão do camisa 7.

Maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain, da França, o astro uruguaio não teve uma fácil adaptação na Premier League. Pela idade, a contratação dividiu a opinião entre torcedores e antigos ídolos do clube. A negociação foi arrastada. Cavani estava no radar do Atlético de Madrid, da Espanha, e chegou a receber propostas oficiais de Atlético-MG e Grêmio após deixar o PSG.

No entanto, o Boca Juniors, da Argentina, estava sendo apontado como o próximo destino do atacante. Após superar uma série de problemas físicos e a punição por racismo imposta pela Federação de Futebol Inglesa, Cavani recuperou bom futebol e ganhou a confiança do Solskjaer, que defende a sua permanência. Uma reunião na próxima semana acordar os detalhes do acerto.

"Cavani teve lesões, trabalhou muito e mostrou sua qualidade. Sabe que adoraria tê-lo mais um ano. Compreendo que tem sido muito difícil para ele... Prometi a ele que Old Trafford e Manchester são lugares diferentes com torcedores. Estou fazendo o meu melhor. Não temos que vender nenhuma ideia a ele, é sobre como ele se sente, sobre o time que somos. Ele faz parte dessa equipe", disse Solskjaer.