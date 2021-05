O brasileiro Everton Cebolinha, ex-Grêmio, foi destaque na vitória do Benfica sobre o Tondela Isabel Cutileiro/Benfica

Por Lance

Publicado 30/04/2021 18:51

Tondela - Pela 30ª rodada do Campeonato Português, o Benfica venceu o Tondela nesta sexta-feira, no Estádio João Cardoso, e chegou ao terceiro triunfo consecutivo na competição. Com 66 pontos, os Encarnados estão em terceiro lugar, atrás de Porto e do líder Sporting. O destaque do jogo foi o brasileiro Everton Cebolinha, autor de um golaço e da assistência para o gol de Pizzi, a oitava no nacional.

Fora de casa, os comandados de Jorge Jesus, ex-comandante do Flamengo, partiram para cima no início da partida e com 20 minutos já vencia por 2 a 0. O primeiro gol foi de Pizzi, depois de linda jogada de Cebolinha pela esquerda. Poucos minutos depois, Everton arriscou de chapa da entrada da área e acertou o ângulo do goleiro Pedro Trigueira.



No segundo tempo, o Benfica diminuiu o ritmo e o time de JJ apenas tentou administrar a vantagem. O Tondela até cresceu de produção, teve algumas chances, mas não conseguiu balançar as redes do brasileiro Helton Leite, ex-Botafogo.



O Benfica volta a campo na próxima quinta-feira, quando faz o grande clássico de Portugal contra o Porto. O jogo será no Estádio da Luz, na capital Lisboa, às 14h30. O Tondela, na sexta-feira, enfrenta o Boavista, fora de casa.