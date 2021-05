Renan Dal Zotto comanda a Seleção masculina de vôlei pelo segundo ano Marcelo Zambrana/Inovafoto/CBV

Publicado 30/04/2021 20:49

Rio - Técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Renan Dal Zotto, de 60 anos, completou duas semanas de internação. Diagnosticado com o novo coronavírus, ele segue intubado no Hospital Samaritano, em Botafogo, mas o quadro é estável de acordo com o novo boletim médico divulgado nesta sexta-feira.

Renan está hospitalizado desde o dia 16 de abril. Após apresentar uma piora no padrão respiratório no domingo, ele voltou a ser intubado, mas respondeu bem à troca de medicações e apresentou uma leve melhora, de acordo com a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) .



Durante a internação, o treinador ainda foi submetido a uma cirurgia vascular por conta de uma trombose arterial aguda. Renan já recebeu a primeira dose da vacina contra covid-19, em Santa Catarina, mas ainda aguarda o calendário para tomar a segunda.

BOLETIM MÉDICO DE RENAN

"O Hospital Samaritano Botafogo informa que o Sr. Renan Dal Zotto, técnico da seleção masculina de vôlei, segue internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da instituição. O paciente encontra-se sedado, em ventilação mecânica e seu estado de saúde permanece estável."