Agüero é saudado pelo gol marcado na vitória por 2 a 0 sobre o Palace que pode garantir o segundo título do City em uma semana

O Dia

Publicado 01/05/2021

Londres - Uma semana após a conquista da Copa da Liga Inglesa, na final contra o Tottenham, o Manchester City pode comemorar o título do Campeonato Inglês do 'sofá'. A vitória por 2 a 0 sobre o Crystal Palace, neste sábado, no Estádio Selhurst Park, em Londres, aproximou o clube do objetivo. Com 80 pontos, os City só precisa secar o rival United, segundo colocado, com 67, no clássico contra o Liverpool, no domingo, às 12h30, para ser campeão com quatro rodadas de antecedência.

Com um galáctico elenco, Pep Guardiola, de olho no jogo de volta contra o Paris Saint-Germain, terça-feira, no Etihad Stadium, pela semifinal da Liga dos Campeões, poupou oito titulares, mas contou nomes de peso como Ederson e Gabriel Jesus, nomes frequentes na Seleção, e o argentino Sergio Agüero, que abriu o placar em belíssima jogada, aos 11. Dois minutos depois, Ferrán Torres ampliou a vantagem.



O resultado garantiu a 11ª vitória consecutiva dos Citizenz fora de casa na Premier League, igualando o recorde do próprio City, em 2017, e do Chelsea, em 2008. Com 13 pontos de vantagem sobre o Manchester United, o City está numa situação para lá de confortável para comemorar o título inglês. Mesmo em caso de empate no clássico com o Liverpool, no Old Trafford, o arquirrival precisará tirar 18 gols de saldo nas quatro rodadas restantes