Inspirado, Neymar brilhou mais uma vez e comandou a vitória sobre o Lille com um gol marcado e uma assistência para Marquinhos AFP

Por O Dia

Publicado 01/05/2021 14:36

Paris - Sim, o 'pai estava on' no Parque dos Princípes. Com um gol e uma assistência para Marquinhos, Neymar comandou vitória do Paris Saint-Germain por 2 a 1 sobre o Lens, neste sábado. O resultado garantiu liderança provisória do Campeonato Francês ao PSG, agora com 75 pontos, e joga toda a pressão no Lille, segundo, com 73, que enfrenta o Nice, às 16h, e pode retomar a ponta.

Em Paris, não houve ressaca após a derrota, de virada, por 2 a 1 para o Manchester City no primeiro jogo da semifinal da Liga dos Campeões. Às vésperas do jogo da volta, terça-feira, no Itihad Stadium, Neymar chamou a responsabilidade após o jogo sem brilho na quarta-feira. Ao contrátio de Pep Guardiola, que poupou oito titulares na vitória sobre o Crystal Palace, na manhã deste sábado, em Londres, o técnico Maurício Pochettino escalou a maioria de seus melhores jogadores.



Com fome de bola, Neymar esbanjou oportunismo para abrir o placar, cobrou o escanteio que originou o gol de Marquinhos e participou de jogadas claras Icardi e Draxler aumentarem o placar. Ganago diminuiu para os visitantes, mas não foi suficiente para diminuir o ânimo do camisa 10 do PSG e da Seleção.



SÓ DE OLHO

Das tribunas do Parque dos Príncipes, Kylian Mbappé, que se recupera de uma lesão na panturrilha direita, acompanhou ao jogo ao lado do poupado Paredes e aumentou a expectativa para o decisivo duelo contra o City na próxima terça-feira.