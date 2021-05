Simeone, técnico do Atlético de Madrid AFP

Publicado 01/05/2021 16:21

O Atlético de Madrid segue líder do Campeonato Espanhol a quatro rodadas do fim, mas por muito pouco não se complicou. A vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Elche, gol de Llorente, quase escapou nos acréscimos, quando a equipe de Simeone teve um pênalti marcado contra. Entretanto, Fidel mandou na trave e garantiu o importante resultado na luta pelo título.



A vitória poderia ter sido mais tranquila, mas o Atlético de Madrid desperdiçou as chances que teve. Só abriu o placar com Llorente, aos 23 do primeiro tempo. Até que, nos acréscimos, o então herói colocou o braço na bola e quase virou vilão.



Com o resultado, o Atlético de Madrid chegou a 76 pontos e abriu cinco de Real Madrid e Barcelona, que ainda jogam na rodada e podem diminuir a vantagem para dois pontos novamente.