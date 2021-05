Renan Dal Zotto tem 60 anos Wander Roberto/Inovafoto/CBV

Por O Dia

Publicado 01/05/2021 20:53

Técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Renan Dal Zotto apresentou "melhora clínica evolutiva", segundo o boletim médico divulgado neste sábado (1). Ele segue internado e intubado na CTI do Hospital Samaritano, em Botafogo, mas seu quadro continua estável.



Infectado com a covid-19, Renan Dal Zotto, de 60 anos, foi internado no dia 16 de abril, foi intubado três dias depois e passou por uma cirurgia vascular após apresentar uma trombose arterial aguda. Com melhora no quadro respiratório, no dia 24, o técnico chegou a ser extubado.

Entretanto nova piora respiratória no dia seguinte obrigou a novamente ser intubado. Com a troca de medicamentos, Renan tem apresentado melhora no quadro desde o início da semana passada.