Por O Dia

Publicado 01/05/2021 21:48

Evanilson, ex-Fluminense, fez dois gols e foi destaque do Porto B na goleada por 5 a 1 sobre o Cova de Piedade, neste sábado (1), pela segunda divisão portuguesa. O atacante tem sido aproveitado na segunda equipe do clube quando não é relacionado pelo técnico Sergio Conceição para a principal, como aconteceu na sexta-feira contra o Famalicão.

"Estou muito feliz em poder ajudar o Porto em qualquer circunstância. Quando não sou utilizado pelo mister Sergio Conceição, jogo pelo time B para ganhar rodagem. Aqui na Europa isso é comum e não vejo problema. É claro que quero estar sempre em campo pela equipe principal, mas quando não é possível, tenho o maior prazer em atuar pelo segundo time", afirmou Evanilson.



Com o resultado, o Porto B subiu para o 15º lugar entre 18 clubes, com 29 pontos em 31 rodadas. Já a equipe principal, em segundo no Campeonato Português (70 pontos em 30 jogos), volta a campo na próxima quinta-feira (6), no clássico com o Benfica. Evanilson tem a expectativa de ser relacionado desta vez.