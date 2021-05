Cristiano Ronaldo tem futuro indefinido na Juventus AFP

03/05/2021

Rio - Cristiano Ronaldo deve voltar a Portugal, após seu término de contrato com a Juventus. Segundo informações do jornalista Claudio Raimondi, do canal "Sport Mediaset", o atacante de 36 anos tem um planejamento de defender o Sporting.

"Cristiano Ronaldo tem uma ideia para o futuro e revelamos aqui em primeira mão. Ele quer terminar o ciclo na Juventus e, depois, jogar dois anos no Sporting", disse o jornalista no programa "Pressing".



O jornalista afirma que CR7 vai cumprir o contrato com a Velha Senhora que tem vigor até 2022. Raimondi afirma também que um retorno ao Real Madrid não é concreto e que o Manchester United não teria condições de arcar com a volta do português.

"Não existem condições para Ronaldo deixar a Juventus, sobretudo por motivos pessoais relacionados dos seus patrocinadores", concluiu.