Branco relembra momentos em que esteve contaminado com a Covid-19 SporTV

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 19:47

Rio - Branco falou sobre o processo da luta contra o coronavírus em entrevista à Veja. Além da luta pela vida, o ídolo do Fluminense também se mostrou bastante agitado e preocupado com a internação. Ele revelou que teve atitudes bastante exaltadas durante a internação.

Publicidade

"É estranho flertar com a morte desse jeito. Pensava: 'Ainda tenho muito que viver' — e vinham trechos da minha existência na cabeça, o casamento, os filhos, o futebol. Era como um filme meio difuso, sem ordem cronológica. Passei dezessete dias no hospital, cinco deles intubado e sedado, sempre na unidade de terapia intensiva, já que o caso era de alta gravidade", contou Branco em entrevista à revista Veja.



"Estava muito agitado, às vezes acordava aos berros, dizendo que queria fugir do hospital. Por isso decidiram me amarrar na cama, para que não me machucasse. Recebia visitas rápidas, da minha mulher e de meus dois filhos mais velhos — o caçula, de 7 anos, não podia entrar", continuou.

Publicidade

Para Branco, ele foi infectado com a Covid-19 durante uma viagem para Recife, em março, para acompanhar a seleção brasileira sub-18. No dia 17 daquele ele foi internado.