Publicado 03/05/2021 14:00

Rio - Adriano Imperador terá seu nome eternizado no Maracanã. Aos 39 anos, o ídolo do Flamengo foi escolhido pela diretoria da Suderj (Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro) para ser homenageado na Calçada da Fama do estádio.

O ex-atacante ainda não foi comunicado oficialmente da decisão. De acordo com os responsáveis, a cerimônia só deve ocorrer após a liberação para volta do público aos estádios.

"A ideia é homenagear Adriano quando o público já puder assistir aos jogos no Maracanã. Porque a identificação de Adriano com a torcida do Flamengo e a torcida brasileira é muito grande. Então, fica sem sentido a gente convidar o Adriano agora e fazer a cerimônia sem torcida", disse Adriano Santos, presidente da Suderj, ao "GE".

Com a camisa do Flamengo, Adriano marcou 27 gols no Maracanã e ajudou o Rubro-Negro a conquistar o Brasileirão de 2009. Ele será o 123º atleta a ser homenageado na Calçada da Fama e se juntará a nomes como Pelé, Garrincha, Zagallo, Ademir Menezes, Vavá, Rivellino, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Romário, Zico e Roberto Dinamite