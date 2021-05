Apresentador do "Globo Esporte" se veste de Gil do Vigor Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 14:30

Rio - A eliminação de Gil do Vigor do "Big Brother Brasil", na noite do último domingo, causou comoção no público e lhe rendeu várias homenagens. Entre elas, a de Tiago Medeiros, apresentador do "Globo Esporte" em Pernambuco. Nesta segunda-feira, o jornalista comandou o programa vestido com a roupa que ficou eternizada pelo ex-brother em seus paredões: camisa rosa, calça vinho e sapato social preto.

"Estão tristes depois de ontem? Não fiquem não, fiquem orgulhosos! Que o preconceito esteja cada vez mais lascado", disse Tiago ao abrir o programa.



Gil foi o último eliminado do "BBB 21", a dois dias da grande final. O economista teve 50,87% dos votos em um paredão contra a digital influencer Camilla de Lucas, que teve 47,65%, e Juliette, que ficou com apenas 1,48% dos votos.