Renan Dal Zotto tem tido uma melhora gradativa após o diagnóstico positivo para covid-19, mas continua intubado fotos Wander Roberto/Inovafoto/CBV/Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 14:49

Rio - O novo boletim médico, divulgado nesta segunda-feira, pelo Hospital Samaritano, em Botafogo, revelou que Renan Dal Zotto, técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, segue em "melhora clínica evolutiva". Após o diagnóstico positivo para o novo coronavírus, Renan foi internado no dia 16 de abril. Ele segue intubado, mas seu estado de saúde permanece estável.



O treinador foi intubado pela primeira no dia 19, após apresentar uma piora no padrão respiratório. No mesmo dia, foi submetido a uma cirurgia vascular por conta de uma trombose arterial aguda. No início da semana, Renan apresentou melhora no quadro respiratório após cirurgia.



No dia 24 de abril, ele foi extubado, mas, no dia seguinte, voltou a ser intubado após uma piora no quadro respiratório. Como informou a Confederação Brasileira de Vôlei, Renan respondeu bem à troca de medicações, com uma melhora leve do quadro respiratório. Vale lembrar que ele já tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19, em Santa Catarina.

Confira o o boletim médico

"O Hospital Samaritano Botafogo informa que o Sr. Renan Dal Zotto, técnico da seleção masculina de vôlei, segue internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da instituição. O paciente encontra-se sedado, em ventilação mecânica e seu estado de saúde permanece estável com melhora clínica evolutiva."