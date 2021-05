A debandada de Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham da Superliga não encerrou a polêmica na Inglaterra Divulgação/FA

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 15:33

Londres - Em comunicado oficial divulgado nesta segunda-feira, a Federação Inglesa de Futebol (FA) anunciou a abertura de uma investigação para apurar os detalhes da participação dos os seis clubes na criação do projeto da Superliga Europeia e não descarta uma punição a Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham.



"Nós começamos um inquérito oficial sobre a formação da Superliga europeia e o envolvimento dos seis clubes ingleses. Escrevemos um requerimento formal de todas as informações relevantes e evidências a respeito da participação deles. A partir dessas informações, vamos considerar quais os passos apropriados a tomar", declarou a FA.

Em conversa com a Liga Nacional, o governo britânico e a Uefa, a entidade estuda os próximos passos de uma possível sanção aos fundadores do 'excluviso' grupo de 12 clubes idealizadores da Superliga. Após a negativa repercussão entre torcedores, jogadores, patrocinadores e a opinião pública, os citados, em comunicado coletivo, anunciaram a desistência do torneio que concorreria com a Liga dos Campeões dois dias após o seu lançamento.

Publicidade

Completavam o extinto grupo Atlético de Madrid, Barcelona, Internazionale de Milão, Juventus, Milan e Real Madrid. A Fifa e Uefa subiram o tom e alertaram o risco de severas punições aos 'desertores', como a exclusão de competições europeias e de vetar possíveis convocações dos jogadores para suas respectivas seleções. Agora, a Federação Inglesa de Futebol conversa com o governo britânico, a Premier League para evitar que episódio semelhante se repita no futuro.

A debandada dos clube ingleses não diminuiu a tensão. No domingo, torcedores do Manchester United invadiram o gramado do Estádio Old Trafford para protestar contra os irmãos Glazer, proprietários do United e entusiastas do projeto da Superliga. Devido ao caótico episódio o clássico com o Liverpool foi adiado.