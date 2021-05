Mbappé se queixou de um incômodo na panturrilha direita após a derrota para o City e desfalcou o PSG na vitória sobre o Lens, pelo Campeonato Francês AFP

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 16:56

Paris - A escalação de Mbappé na decisão contra o Manchester City, nesta terça-feira, às 16h, no Etihad Stadium, pela semifinal da Liga dos Campeões, ainda é incerta. Em coletiva de imprensa concedida pouco antes do embarque para a Inglaterra, o técnico do Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, admitiu a preocupação com o atacante francês, que se recupera de uma lesão na panturrilha direita.



"Mbappé vai treinar individualmente esta noite. Veremos se ele está disponível na terça. Sim, estou preocupado com ele. Veremos nas próximas horas se ele estará disponível", disse Pochettino.

Kylian Mbappé viajou com a delegação do PSG para Manchester na manhã desta segunda-feira, mas um vídeo publicado pelo jornal 'Le Parisien' mostrou que o atacante ainda mancando na chegada ao aeroporto Le Bourget. Caso o camisa 7 seja vetado, o argentino Mauro Icardi e o italiano Kean são os nomes que disputam a vaga.



Após a derrota por 2 a 1, de virada, no Parque dos Príncipes, o PSG precisa vencer o City por dois gols de diferença em solo inglês para chegar à final da Liga dos Campeões.