Eurocopa de 2021 terá 11 cidades de vários países como sede

O Comitê Executivo da Uefa autorizou o aumento no número de jogadores convocados por cada seleção para a disputa da Eurocopa. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela entidade, que confirmou que cada treinador poderá convocar 26 nomes, três a mais do que o permitido tradicionalmente nos torneios.

A medida foi tomada em função da pandemia de covid-19, para evitar a diminuição nas opções para escalação. Além da preocupação com o risco de infecção, há a possibilidade de aumento de lesões devido à temporada desgastante, com calendário mais apertado e menos tempo de descanso.



Apesar do aumento no número de convocados, os treinadores só poderão relacionar 23 jogadores para as partidas. A Eurocopa começa no dia 11 de junho e as seleções devem enviar até o dia 1 a lista com os 26 nomes. O torneio terá 11 sedes, em 11 países diferentes.