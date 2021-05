Fernanda Colombo Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 20:01

Rio - A TV Globo anunciou nesta terça-feira a contratação de mais duas mulheres para reforçar seu time de esportes. Trata-se da comentarista de arbitragem Fernanda Colombo e da narradora Natália Lara.

Após a estreia de Renata Silveira neste ano, Natália será a segunda narradora da história do Grupo Globo. Ela já narrou mais de 16 tipos de modalidades esportivas, acumula passagens por TV Cultura, DAZN e Grupo Disney, tendo atuado na ESPN e no Fox Sports.

"O sentimento já é de realização de um sonho. E que representa muito todo o trabalho, o empenho, a dedicação, o estudo e a trajetória construída pra chegar até esse momento. Sei do peso e da responsabilidade de empunhar o microfone do Grupo Globo e me sinto mais do que preparada", disse Natália ao "GE".

Já Fernanda Colombo está longe da arbitragem desde 2016. De lá para cá, se especializou em jornalismo esportivo, escreveu o livro infantil "Vamos jogar futebol" e acumulou passagens como comentarista por Band e Fox Sports.

"Me sinto realizada porque me preparei muito para ter essa oportunidade. Agradeço a confiança do Grupo Globo e também de todos que acreditaram no meu potencial e que certamente contribuíram para que eu pudesse hoje concretizar esse sonho", afirmou Fernanda.

As duas chegam para reforçar a presença de mulheres no esporte da Globo, um velho desejo da emissora. Além delas, a equipe conta com a narradora Renata Silveira e as comentarista Ana Thaís Matos e Renata Mendonça.