Publicado 04/05/2021 19:24

Rio - O apresentador Magno Navarro decidiu prestar uma homenagem a Gil do Vigor, último eliminado do 'BBB 21', e comandou o "Tá na Área" da última segunda-feira fazendo uma imitação do ex-brother. No entanto, o âncora, que torce pelo Fluminense, revelou em seu Twitter que alguns tricolores não reagiram bem à brincadeira.

"Alguns torcedores do Fluminense não gostaram de me ver imitando o Gil. Fiquei 1h30 homenageando o Gil, falei de Fla, Inter, Gremio, Galo, Cruzeiro, etc. Mas tem alguns torcedores do Flu vindo me xingar, ameaçar e pedir respeito (?) ao clube", revelou Magno.

Eu aposto que essas mesmas pessoas são aquelas que apoiam quando o clube vem com a campanha #ClubeDeTodos



A masculinidade frágil e a homofobia estão completamente enraizados em nosso futebol, e isso é um mal absurdo. O futebol é democracia e TEM que abraçar todo mundo. — Magno Navarro (@onavarromagno) May 4, 2021 Aos tricolores preconceituosos e MACHÕES que se sentiram desrespeitados, que continuem dando seus chiliques no meu direct. A minha consciência tranquila e a minha educação de aceitar o próximo do jeito que ele é me dão a certeza de que sigo fazendo um trabalho digno e honesto. — Magno Navarro (@onavarromagno) May 4, 2021 "Eu aposto que essas mesmas pessoas são aquelas que apoiam quando o clube vem com a campanha #ClubeDeTodos. A masculinidade frágil e a homofobia estão completamente enraizados em nosso futebol, e isso é um mal absurdo. O futebol é democracia e TEM que abraçar todo mundo", completou.