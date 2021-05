Roger Machado tem bom início pelo Fluminense Mailson Santana/Fluminense

Publicado 04/05/2021 16:48

Após 12 partidas no comando do Fluminense e 75% de aproveitamento, Roger Machado alcançou o melhor início de temporada de um técnico no clube no Século XXI, ao lado de outros três nomes que fizeram história. Assim como o atual comandante, Abel Braga em 2017, Cuca em 2010 e Renato Gaúcho em 2008 também tiveram o mesmo desempenho, segundo o Tricolor.

Roger Machado poderia estar isolado nesta lista, mas o empate em 1 a 1 com a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca, impediu. De qualquer forma, os números são animadores, com oito vitórias, três empates e apenas uma derrota.



Entretanto, o bom início não significa sucesso na temporada. Afinal, Cuca acabou demitido antes da estreia no Brasileiro. Por outro lado, Renato Gaúcho conseguiu chegar à final da Libertadores, mas pouco depois foi demitido após a perda do título e a má campanha no Brasileirão. Dos três recordistas, apenas Abel Braga começou e terminou o ano.

"Os números são importantes para validar externamente a qualidade do trabalho que é feito no dia a dia. Não adianta o trabalho ser considerado de qualidade se os resultados não acontecerem. Uma coisa está ligada diretamente à outra. O mais importante disso tudo é que por vezes a qualidade do trabalho e a qualidade do jogo estão descolados. Então o ideal é sempre unir as duas coisas, que a qualidade do trabalho seja resultante de bons jogos e resultados positivos", comentou o treinador em declaração ao site oficial do Fluminense.

"A expectativa é manter o aproveitamento alto, mas, acima de tudo, que a qualidade do jogo represente o resultado, que é o mais importante".