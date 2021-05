Com 12 anos de Cleveland no currículo, Anderson Varejão anunciou a volta à franquia Divulgação/Cleveland

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 15:05

Cleveland - O brasileiro Anderson Varejão está de volta à NBA. O ala-pivô, de 38 anos, foi anunciado oficialmente nesta terça-feira pelo Cleveland Cavaliers. Campeão ao lado de LeBron James em 2017, o veterano volta à franquia com contrato válido até o fim da temporada regular 2020/2021 e está à apto para reestrear contra Portland Trail Blazers, nesta quarta-feira.



"É uma sensação maravilhosa, muito boa. Parece que o tempo não passou. No inicio foi um pouco estranho vir para o centro de treinamento, mas depois a sensação é de que nunca sai, há muitas pessoas que conheço da época em que estava aqui. Sei que ainda vou passar por muitas emoções quando chegar na arena, antes e durante o jogo", disse Varejão.

Para quem não se recorda, o Flamengo foi o último clube do capixaba. Longe das quadras desde o início de 2019, ele deixou a Gávea após a falta de acordo na renovação e recusou propostas do Brasil e do exterior para acompanhar de perto a gravidez da esposa Stayce, em Cleveland. Em abril do ano passado, nasceu Serenee, primeira filha do casal.

Com passagem passagem pelo Barcelona e pelo Golden State Warriors, de Stephen Curry, o brasileiro volta ao clube pelo qual fez história e se tornou ídolo em 12 anos. Ansioso pela reestreia, o ala-pivô, de 38 anos, preferiu não estimar quantos minutos aguentaria em quadra.



"Fiz o melhor para ficar pronto. Não pude fazer nenhum (jogo de) contato durante esse tempo, estava tentando manter minha família protegida. Fiquei correndo, arremessando. Se aguento cinco, dez, 15 minutos, quem sabe? Depende da adrenalina que chega no seu corpo", avaliou.