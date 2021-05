Guerrero se recupera de lesão no Internacional Ricardo Duarte/Internacional

Publicado 04/05/2021 17:52

O futuro de Guerrero segue indefinido. Os empresários do atacante peruano reuniram-se nesta terça-feira com a diretoria do Internacional, mas não houve acordo em relação à rescisão de contrato.

Uma nova reunião deve acontecer nos próximos dias para se buscar uma solução. Insatisfeito após as conversas sobre renovação travarem, Guerrero decidiu pedir a rescisão de contrato, que vai até o dezembro deste ano. O empresário Vinicius Prates soltou uma nota oficial no sábado falando em falta de respeito do clube.



Entretanto, os dirigentes do Internacional foram pegos de surpresa e não gostaram de como a situação foi conduzida pelo staff do jogador. Irritados pelo que consideram algo forçado para a saída antes do fim do contrato, eles pretendem fazer jogo duro.

Por enquanto, Guerrero segue em recuperação de uma tendinite no joelho direito, o mesmo que foi operado no ano passado. O atacante retornou aos gramados em 2021, após sete meses parado. Segundo o site 'Ge', o jogador tem sondagens do Boca Juniors, além de Atlético-MG.