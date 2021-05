Campeão olímpico nos Jogos de Londres, em 2012, Arthur Zanetti, de 31 anos, buscará o bi na argola nos Jogos de Tóquio Ricardo Bufolin/CBG

Rio - Arthur Zanetti está de volta ao Rio de Janeiro para mais uma etapa de treinamento com a seleção brasileira masculina de ginástica artística. Até sexta-feira, os principais atletas do país estarão reunidos no terceiro camping de 2021. A 80 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o período de treinos terá avaliação, com arbitragem e notas.



"Para mim é bem tranquilo, mas ao mesmo tempo é uma avaliação com árbitros, até internacionais, via zoom, e isso é bom para saber como está a nossa evolução", afirma Arthur.

Campeão olímpico em Londres-2012 e medalhista de prata nos Jogos do Rio-2016, o ginasta, campeão mundial e multicampeão pan-americano nas argolas, é uma das esperanças de pódio do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. Aos 31 anos, o pai de Liam, de oito meses, o ginasta está focado na reta final de preparação.

"Tivemos avaliações no segundo camping e agora a gente vai ver se conseguiu melhorar aqueles detalhes ou se precisa melhorar mais alguma coisa. Então é bom ser avaliado para não cair na zona de conforto e sempre estar buscando a melhor nota pensando na Olimpíada", disse Arthur .

Há cerca de um ano sem competir oficialmente, Arthur e os demais atletas da Seleção não terão muitas as competições até os Jogos Olímpicos de Tóquio, de 23 de julho a 8 de agosto. A pandemia do novo coronavírus motivou uma série de mudanças no calendário devidos às medidas de restrição impostas a todo o mundo por protocolos sanitários e necessidade de isolamento.

Desde então, a seleção brasileira vem trabalhando em sistema de bolha e com testagem. "A gente tenta reproduzir o clima de competição, veste o uniforme da seleção, faz o período de aquecimento nos aparelhos... tudo igual, mas a adrenalina da competição só estando numa mesmo", observa Arthur.



O Brasil terá como 'testes' antes da estreia no Japão a etapa de Varna, Bulgária, da Copa do Mundo, de 27 a 30 de maio, e o Pan-Americano de Ginástica Artística, de 4 a 6 de junho, no Rio.