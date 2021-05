Após superar a crise com Cuca, Hulk voltou a brilhar e, com dois gols, foi decisivo na goleada sobre o Cerro Porteño Pedro Souza/Atlético

Por Lance

Publicado 04/05/2021 21:40

Belo Horizonte -Bom futebol, equipe equilibrada e uma convincente goleada. Essa foi o saldo noite de terça-feira para o Atlético-MG, que venceu o Cerro Porteño-PAR, por 4 a 0, com dois gols de Hulk. Savarino e Vargas completaram o placar no Mineirão. A dupla #savahulk (Savarino e Hulk) protagonizou as melhores jogadas ofensivas do time brasileiro, que mostrou um jogo firme, permitindo poucos avanços do Cerro ao gol atleticano.

O triunfo levou o Galo para a liderança do Grupo H, com sete pontos em três jogos, se mantendo invicto na competição e tendo um bom cenário para garantir a classificação à fase mata-mata. O Cerro Porteño está com quatro pontos, na segunda colocação.

Publicidade

Destaque para mais um bom jogo de Hulk, que marcou seu quinto gol em quatro jogos e ainda da evolução da equipe como um todo, demonstrando que a instabilidade está se dissipando.

Sem sofrer pressão do Cerro, com o time bem compactado, o Galo controlou bem a partida, não criou muitas chances, mas foi muito eficiente quando chegava no gol de Jean. Saiu vencedor com merecimento.

Publicidade

Pelo terceiro jogo seguido, o camisa 7 do Galo deixou sua marca nas redes adversárias. E, diante do Cerro, Hulk, que vem evoluindo a cada jogo, abriu o placar no Mineirão e marcou o segundo ainda no primeiro tempo. Já são cinco gols em quatro jogos.

O volante tem sido uma peça que destoa no meio de campo do Galo. Erros frequentes de posicionamento, passes e uma completa confusão de qual seu espaço no esquema de Cuca. Seu único bom lance foi o belo passe dado a Keno, que quase resultou em gol. Sua redenção viria na etapa final.

Publicidade

O venezuelano é rápido, tem bom drible e foi o motorzinho do ataque alvinegro. Sempre dava opção para receber e partir rumo ao gol adversário, com direito a duas assistências para os gols de Hulk. E ainda deixou o dele após belo passe de Tchê Tchê, que se redimiu das falhas e fez um segundo tempo consistente.

A grande jornada atleticana teve um encerramento perfeito com o quarto gol na noite, marcado por Vargas, após grande cruzamento de Guilherme Arana. Vitória sem sustos.

Publicidade

Ter um grupo acessível como o H, no qual o Atlético-MG está inserido, permitiu ao time mineiro se organizar após um início desequilibrado na temporada. Agora, é aproveitar para confirmar o quanto antes sua classificação, de preferência, em primeiro lugar, para chegar nos mata-mata, ainda mais consistente e forte.

O Galo joga no sábado, 8 de maio, às 16h30, contra o Tombense, pelo duelo de volta das semifinais do Campeonato Mineiro. Pela Libertadores, o alvinegro vai à Colômbia encarar o América de Cali, no dia 13 de maio, quinta-feira.