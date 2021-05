Eleito o craque da Libertadores de 2020, Marinho foi escolhido o melhor jogador em campo na goleada sobre o The Strongest Ivan Storti/Santos

Publicado 04/05/2021 22:03

Santos - O Peixe ainda está vivo na Libertadores. A goleada por 5 a 0 sobre o The Strongest, na noite desta terça-feira, garantiu a primeira vitória do Santos, finalista da edição de 2020, na competição. Após as derrotas para Barcelona de Guayquil e Boca Juniors, que lideram o Grupo C, com sete pontos, o clube paulista, com três, respira e mantém a chances de classificação para as oitavas de final.

Marinho, eleito o melhor em campo pela Conmebol, Gabriel Pirani, Vinícius Balieiro, Lucas Braga e Kevin Malthus fizeram os gols do Peixe, que teve uma atuação sem sustos em casa contra o lanterna do grupo. Na próxima terça-feira, também na Vila, o adversário será o Boca Juniors.



Com o gol relâmpago de Marinho, logo aos 50 segundos, o Peixe começou a quebrar o clima de desconfiança do preocupado torcedor. Aos 25 minutos, após boa jogada de Felipe Jonathan, Gabriel Pirani aumentou a vantagem.

Acuado, o The Strongest não resistiu a pressão e no fim do primeiro tempo, aos 42, Vinícius Balieiro ampliou. Com uma confortável vantagem, o Peixe teve o controle do jogo na volta do intervalo e marcou mais duas vezes com Lucas Braga, aos 13, e Kelvin Malthus, aos 37.