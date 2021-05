Apesar da encaminhada negociação para renovar o contrato com o PSG, a possível volta de Neymar ao Barcelona voltou a ser especulada pela imprensa catalã AFP

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 13:46

Rio - O Paris Saint-Germain foi eliminado, na última terça-feira, da semifinal da Liga dos Campeões. A atuação de Neymar foi bastante criticada pelos jornais franceses, após perder os dois jogos, por 2 a 1, para o Manchester City.

"Neymar, isso é uma piada?". Assim começa a análise da "France Football" sobre a atuação do brasileiro na derrota do PSG. A revista deu apenas nota 2 para a atuação do craque e não poupou nas críticas. A publicação destaca o individualismo e egocentrismo de Neymar.



"Foi realmente necessário dar seis toques na bola toda vez que ele tocou na bola? Neymar revelou sua face sombria contra o Manchester City. O mais insuportável possível, queria fazer tudo sozinho. Na ausência de Kylian Mbappé, ele decidiu que o destino da partida mudaria apenas graças a ele. Aos seus olhos, o centro do mundo, ele enojava seus companheiros de equipe servindo-os muito raramente", criticou a revista, organizadora do prêmio "Bola de Ouro", um dos mais importantes do futebol ao lado do "Fifa The Best".



"O brasileiro aniquilou um número impressionante de bolas boas. Ao adicionar a esse egocentrismo um final horrível para o jogo, onde ele procurou ferir fisicamente os atletas do City. Todos os jogadores do PSG desistiram. Ele também, quando deveria ser o líder técnico esta noite. Mais uma vez levado pelas emoções, Neymar foi catastrófico", prosseguiu a publicação.