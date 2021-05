Jens Lehmann AFP

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 16:21

Rio - Jens Lehmann, ex-goleiro do Arsenal e da seleção da Alemanha, foi demitido da direção do Hertha Berlin após uma mensagem racista no WhatsApp para o ex-jogador Dennis Aogo ter sido divulgada publicamente.

Aogo, que também com passagem pela seleção germânica, é comentarista na Sky Sports e postou em seu Instagram a mensagem na qual Lehmann diz que ele "é um negro cumprido cota" na emissora.

"Uau, você está falando sério? Esta mensagem provavelmente não devia ser para mim", escreveu Aogo junto com o print da mensagem recebida de Lehman no WhatsApp.



O ex-Arsenal pediu desculpas para Aogo nas redes sociais.

"Uma mensagem privada enviada do meu telefone para Dennis Aogo deu uma impressão, pela qual me desculpei em uma conversa com Dennis. Como ex-jogador da seleção alemã, ele é muito experiente, tem uma grande presença e traz muita qualidade para a Sky", escreveu o ex-goleiro, que trabalhava como consultor da direção do Hertha



"Tais declarações de forma alguma correspondem aos valores pelos quais o Hertha defende e faz campanha ativamente. O Hertha se distancia de qualquer forma de racismo. Portanto, saudamos o passo dado pela Tennor Holding", disse o presidente do Hertha, Werner Gegenbauer, se referindo à empresa que prestava o serviço de consultoria dado por Lehman.

A emissora Sky Sports também criticou Lehmann em comunicado.

"Dennis Aogo é um colega muito estimado e um excelente analista, e estamos felizes por tê-lo em nossa equipe. Nós da Sky condenamos qualquer forma de racismo e não damos espaço ou plataforma para o racismo. Muitas vezes recebemos Jens Lehmann como convidado em nosso programa e estamos muito desapontados com seu comportamento. Não planejamos convidá-lo de volta às nossas transmissões".