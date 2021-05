Torcedores do Manchester United invadem o Old Trafford em protesto à família Glazer, dona do clube, pela adesão à Superliga AFP

Londres - A Premier League confirmou nesta quarta-feira a realização do clássico entre Manchester United e Liverpool, válido pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, para o dia 13 de maio. O anúncio aconteceu três dias após o adiamento do jogo devido à invasão de dezenas de torcedores no gramado do Old Trafford.

O protesto contra os irmãos Glazer, proprietários do United, fugiu do controle no domingo. Centenas de torcedores se concentraram nas cercanias do estádio horas antes do início do jogo e romperam as barreiras policias. O ponto alto da manifestação criticada pelo governo inglês foi a invasão ao gramado do Old Trafford. O ato de vandalismo teve como alvo à família norte-americana, dona do clube e estusiasta da Superliga europeia.



O clássico será disputado apenas dois dias depois do jogo do Manchester United contra o Leicester, terceiro colocado no Campeonato Inglês, com 63 pontos. O vice-líder têm 67, e o Liverpool, na sétima posição na tabela, soma 54.



No fim de semana, o Liverpool enfrenta, no sábado, o Southampton, enquanto o United encara o Aston Villa, no domingo. Qualquer tropeço dos Red Devils garante o título antecipado do City, líder isolado, com 80 pontos.