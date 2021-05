Kayke com o prêmio de melhor do mês no Catar Divulgação

Publicado 05/05/2021 16:47

Artilheiro do Umm-Salal, do Catar, na temporada, com 10 gols em 20 partidas, Kayke ainda teve outro motivo para sorrir. O atacante ex-Flamengo e Fluminense acabou eleito como o melhor jogador da liga nacional no mês de abril.

Na reta final do campeonato, Kayke foi decisivo para a sua equipe fugir do rebaixamento com uma rodada de antecedência, com três gols e uma assistência nos três jogos disputados no mês.



“Apesar das muitas dificuldades, essa temporada foi realmente especial. Pandemia, eu, minha esposa e filhos tivemos covid, a distância da família, a luta do time contra o rebaixamento... No fim, só tenho motivos para sorrir. Estou muito feliz aqui e pretendo permanecer por mais tempo”, disse o atacante, que já recebeu as duas doses da vacina contra o covid-19.



Antes de jogar pelo Umm-Salal, Kayke defendeu o Qatar SC. Ao todo, ele disputou 41 jogos e marcous 24 gols no país em duas temporadas.