A contratação de Mohamed Salah seria o sonho de consumo do presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Paul ELLIS / AFP

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 17:37

Paris - Após a eliminação na semifinal da Liga dos Campeões, com o retrospecto de duas derrotas no confronto com o Manchester City, o Paris Saint-Germain pode iniciar uma galáctica reformulação. Além de Lionel Messi, no penúltimo mês de contrato com o Barcelona, o clube mira Mohamed Salah, do Liverpool, como plano B caso não consiga segurar Kyliam Mbappé na capital francesa.

A informação veio à tona na reportagem do jornal 'Le Parisien'. O clube, que negocia a renovação de Neymar por mais cinco anos, não tem conseguido avançar na conversa com Mbappé. O camisa 11 tem contrato válido até junho de 2022 e o clube não descarta negociá-lo para não perdê-lo de graça. Devido ao impasse, o nome do astro egípcio é bem avaliado em Paris.

Publicidade

Ídolo do Liverpool, Salah tem contrato até junho de 2023. O clube inglês não descarta uma possível negociação com os Reds, mas o interessado terá que abrir os cofres. O argentino Mauricio Pochettino conhece bem o potencial de Salah. Técnico do Tottenham entre 2014 e 2019, ele já teria dado o sinal verde para uma possível investida.

De acordo com a publicação francesa, a contratação de Salah realizaria um antigo sonho do presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, de trazer o primeiro reforço de origem árabe em sua gestão.