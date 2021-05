Confusão entre Altos-PI e Fluminense-PI Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 21:03 | Atualizado 05/05/2021 21:03

Durante discussão entre membros de Altos-PI e Fluminense-PI, pela nona rodada do Campeonato Estadual, a jornalista Emanuele Madeira, do Grupo Globo, foi agredida por um homem que usava o uniforme do Altos.

Tudo começou com um bate-boca entre o técnico Wallace Lemos, do Fluminense-PI, e o presidente do Altos, Warton Lacerda, que culminou em uma batalha campal na porta dos vestiários do estádio Felipão, em Altos, a 40km de Teresina.

Nesta hora, a jornalista teve o celular arrancado à força e foi agredida no braço por uma pessoa que depois a agarrou pelo pescoço se recusando a devolver o material de trabalho. Ainda de acordo com reportagens locais, Emanuele Madeira foi escoltada pela Polícia Militar e registrou ocorrência.