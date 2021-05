Werdum diz que o coronavírus mudou o mundo de maneira inimaginável. 'Mas é o nosso trabalho e todo o cuidado está sendo tomado' reprodução instagram

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 10:23

Rio - A terceira rodada da temporada regular da ‘Professional Fighters League’ em 2021 marca a estreia do brasileiro Fabrício Werdum na organização. Uma das principais contratações para a temporada, o gaúcho, ex-campeão peso-pesado do UFC, faz a luta principal da noite desta quinta-feira, dia 6, contra o compatriota Renan ‘Problema’, que também estreia na PFL e tem apenas duas derrotas na carreira.

O evento, que acontece em Atlantic City, Nova Jersey (EUA), conta com a participação de mais três brasileiros e tem transmissão ao vivo e exclusiva do Combate, a partir das 18h30.



Na co-luta principal, um duelo feminino pela divisão dos leves (até 70,3kg). Bicampeã olímpica de judô e atual campeã da categoria, a americana Kayla Harrison quer manter a sua invencibilidade no MMA diante da brasileira Mariana Morais. A paulista, que estreia em eventos internacionais, vem embalada por três vitórias consecutivas no Shooto, também exibido pelo canal.

Ainda no card principal, a paraense Larissa Pacheco, finalista da categoria peso-leve da PFL em 2019, enfrenta a montenegrina Julija Pajic, que vai para a terceira luta como profissional. No card preliminar, mais um brasileiro estreia. O paulista Bruno Cappelozza, dono de dez vitórias na carreira, todas por nocaute, duela pela categoria peso-pesado (até 120,2kg) com o croata Ante Delija, que vai para a sua segunda temporada na organização.