Por O Dia

Publicado 06/05/2021 10:36

Rio - Madrinha do Time Brasil, que vai representar o país nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Claudia Leitte conversa com alguns de seus “afilhados” na série ‘De Papo com a Madrinha’, a partir deste domingo, dia 9, no ‘Esporte Espetacular’.

Em quatro episódios, Gabi Guimarães (vôlei), Isaquias Queiroz (canoagem), Fernando Reis (levantamento de peso) e Rebeca Andrade (ginástica artística) contam para a cantora suas histórias, revelam como está a preparação para a briga por uma medalha olímpica e a emoção de representar o Brasil no maior evento esportivo do planeta.

"Para mim é uma honra ser madrinha do Time Brasil, de poder fazer esta série linda no ‘Esporte Espetacular’ e ainda levar um pouquinho da história dos atletas para a casa das pessoas. Essa edição dos Jogos, com certeza, vai marcar a gente de uma forma diferente, cheia de emoção, de carinho e de muito ensinamento", aposta Claudia Leitte.