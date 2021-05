Apesar da encaminhada negociação para renovar o contrato com o PSG, a possível volta de Neymar ao Barcelona voltou a ser especulada pela imprensa catalã AFP

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 10:55

Rio - O Paris Saint-Germain teria enviado uma carta ao Barcelona, escrita Nasser Al-Khelaifi, dono do clube francês, mandando que o clube não desestabilize Neymar ou a equipe nas próximas semanas. As informações são da Catalunya Ràdio.

Publicidade

O atacante brasileiro tem contrato com o PSG até 2022, mas possui em mãos, uma nova proposta de renovação, ainda não assinada. Vale lembrar que Neymar já expressou sua vontade de voltar a jogar com Messi, que tem tendência de permanecer no time espanhol.

No entanto, a saída do atacante seria difícil, visto a má relação entres os dirigentes franceses e catalães. A tendência é de que Neymar renove com o clube francês até o meio de 2026.