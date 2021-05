Treinador da Seleção, Tite terá dois jogos antes da Copa América AFP

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 14:33

O retorno da Seleção Brasileira aos gramados já tem data e horário após a Conmebol divulgar a tabela das próximas duas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Os comandados de Tite jogarão no dia 4 de junho (numa sexta-feira) contra o Equador, no Beira-Rio, às 21h30 (de Brasília), pela sétima rodada.



Quatro dias depois, numa terça-feira, a Seleção enfrentará o Paraguai em Assunção, também às 21h30, pela oitava rodada. O Brasil depois disputará a Copa América na Argentina e na Colômbia, de 13 de junho a 10 de julho.



As Eliminatórias deveriam ter acontecido em março, mas as partidas pelas quinta e sexta rodadas foram adiadas. Com isso, o Brasil só enfrentará Colômbia e Argentina no segundo semestre.



Para isso, haverá três partidas nas próximas datas Fifa para as Eliminatórias, em setembro e novembro, quando os duelos adiados devem acontecer.



O Brasil lidera as Eliminatórias com 12 pontos em quatro rodadas, seguido por Argentina (10), Equador (9) e Paraguai e Uruguai (6).