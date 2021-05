Neymar AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 06/05/2021 13:46

França - Neymar usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para lamentar a eliminação do Paris Saint-Germain frente ao Manchester City, dois dias antes, na semifinal da Liga dos Campeões. O atacante brasileiro falhou na sua quarta tentativa de levar o time francês ao título inédito.



"Sentimento difícil de escrever, ainda muito triste com a derrota, mas orgulhoso pela entrega de toda equipe, demos o nosso melhor. Infelizmente, o nosso melhor não foi o suficiente, mas fica o aprendizado pra evoluir... e abaixar a cabeça? só para orar e agradecer independentemente das circunstâncias", escreveu o camisa 10.

Neymar, que recebeu nota 2 da revista France Football, 3 do jornal 'L'Equipe' e 4 do 'Le Parisien' na derrota por 2 a 0, terça-feira, não repetiu nos jogos decisivos o mesmo desempenho da temporada passada, quando conseguiu disputar a decisão, perdida para o Bayern de Munique. No segundo jogo com o City o brasileiro não teve a companhia de Mbappé, que, machucado, ficou no banco de reservas.



Apesar do fracasso no principal objetivo, Neymar ainda vai disputar dois troféus com o PSG até o fim da temporada: Campeonato Francês e Copa da França.



O PSG, que tenta o quarto título nacional consecutivo, joga domingo contra o Rennes, fora de casa, pela 36ª e antepenúltima rodada. O time está em segundo lugar, um ponto atrás do líder Lille.



Dia 12, será a vez de o PSG tentar uma vaga na decisão da Copa da França, ao enfrentar o Montpellier. Se passarem para a decisão do torneio em que buscam o bicampeonato, Neymar e seus companheiros vão encarar Monaco ou Rumilly Vallières, da quarta divisão francesa.