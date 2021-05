A entidade máxima do futebol paraguaio anunciou que todos os envolvidos em competições oficiais no país serão imunizados nos próximos dias Divulgação/APF

Luque - A Associação Paraguaia de Futebol (APF) deu o pontapé inicial, nesta quinta-feira, na campanha de vacinação contra o novo coronavírus. Doada à Conmebol pela Sinovac, a carga de 50 mil doses tem como objetivo a imunização de membros dos clubes que disputam a Libertadores, Copa Sul-Americana, por exemplo. A Copa América, adiada por conta da pandemia, é prioridade. Devido ao atraso no calendário de vacinação na maioria dos países sul-americanos, a iniciativa tem sido muito criticada.

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, se esquivou da polêmica e comemorou o início da imunização. A APF informou que jogadores, árbitros, técnicos e assistentes que trabalham no país serão vacinados nos próximos dias.



"Estamos muito contentes porque começou a vacinação na APF. Todos os profissionais envolvidos receberão as primeiras doses. Esta é mais uma barreira que colocamos para a covid-19, mas não esqueçamos que ela não substitui os protocolos de saúde. Se nos mantivermos unidos venceremos a pandemia", publicou o dirigente em suas redes sociais.



O carregamento chegou ao Paraguai na madrugada desta quinta-feira. A Conmebol pretende acelerar a campanha de vacinação para não interromper o calendário do futebol sul-americano. No Brasil, ainda não existe um prazo ou definição de quando e como a iniciativa será implementada. Pelas regras da Anvisa, todas as doses de vacina contra a covid-19 devem ser entregues ao Sistema Único de Saúde (SUS).

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, se posicionou contra a iniciativa do Conmebol, em solidariedade e respeito aos milhões de brasileiros ainda sem acesso à vacina. O país já registra mais de 400 mil vítimas fatais da doença desde o início da pandemia.