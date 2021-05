Ed Sheeran anunciou pelas redes sociais que será o patrocinador do time de infância: o Ipswich Town Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 21:28

Londres - O cantor Ed Sheeran foi destaque no noticiário do Reino Unido nesta quinta-feira. Dessa vez, não pelo sucesso ou lançamento de uma nova música. Torcedor fanático do Ipswich Town, ele anunciou pelas redes sociais que será o novo patrocinador do time do coração. Na Terceira Divisão do Campeonato Inglês, o clube receberá um importante aporte em meio à crise financeira enfrentada no esporte em função da pandemia do novo coronavírus.

Nono colocado na competição, o Ipswich dificilmente alcançará o objetivo de subir um degrau na Premier League, mas ganha um fôlego financeiro para a próxima temporada. Discreto, Sheeran já havia realizado doações milionárias para hospitais, instituições de caridade e para profissionais do setor artístico para ajudar no enfrentamento à covid-19.

Publicidade

"O clube é muito importante na comunidade local e esta é uma forma de mostrar o meu apoio. Sempre gostei de ir ver jogos a Portman Road e mal posso esperar para voltar assim que os adeptos sejam novamente autorizados nos estádios", disse o cantor ao site oficial do clube.

Atento ao movimento de investidores árabes e norte-americanos na compra de clubes ingleses, casos de Manchester City e United, o cantor decidiu estender a mão ao time que aprendeu a torcer na infância e deixou claro que seu sentimento e iniciativa não se trata apenas de dinheiro, mas de paixão.