Zidane AFP

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 12:24

Rio - Com a permanência no Real Madrid incerta, o francês Zinedine Zidane vem despertando o interesse de outro clube que defendeu no período de jogador. De acordo com o jornal italiano "Tuttosport", a Juventus teria interesse na contratação do comandante do clube espanhol.

No entanto, para dirigir a Velha Senhora, Zizou teria que aceitar uma redução de quase metade do seu salário atual do Real Madrid. O técnico é um desejo antigo do clube italiano, que pensa em uma reestruturação após a atual temporada.

Publicidade

Na Juventus, Zidane se reencontraria com Cristiano Ronaldo. Os dois fizeram parceria vitoriosa que rendeu ao Real Madrid três títulos seguidos da Liga dos Campeões. O português tem contrato até 2022 e não sabe se irá renovar com a equipe italiana.



Publicidade

Após a eliminação dos espanhóis para o Chelsea na Liga dos Campeões os rumores de uma possível saída de Zidane aumentaram. Um dos favoritos a assumir a vaga do francês é o ex-jogador e ex-companheiro de equipe de Zizou: Raúl Gonzáles. Atualmente, o ex-atacante é treinador do Real Madrid B.