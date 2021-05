Renan Dal Zotto tem 60 anos Wander Roberto/Inovafoto/CBV

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 14:46

Lúcido e em evolução desde que foi extubado na quinta-feira (6), o técnico da seleção masculina de vôlei, Renan Dal Zotto, passou por uma traqueostomia para facilitar a respiração, segundo boletim divulgado pela Confederação Brasileira de Vôlei. Aos 60 anos, ele não tem febre e vem aumentando os períodos sem precisar de respiração com ajuda de aparelhos.

"Sua evolução clínica é positiva e vem correspondendo ao esperado pelos médicos", afirma a nota da CBV.

Publicidade

Internado desde o dia 16 de abril, Renan Dal Zotto já iniciou sessões de fisioterapia e tem interagido com médicos e familiares. Após ser extubado pela segunda vez depois de se recuperar de febre, o treinador perguntou sobre os treinos da seleção.



Renan Dal Zotto foi intubado pela primeira vez no dia 19 e chegou a passar por uma cirurgia vascular após apresentar uma trombose arterial aguda. Com melhora no quadro respiratório, no dia 24, o técnico foi extubado, mas no dia seguinte voltou a ser intubado após nova piora respiratória.



Publicidade

O treinador segue internado na UTI, mas não está mais na ala para pacientes de covid-19.