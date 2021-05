Túlio Maravilha Reprodução do Instagram

Por Lance

Publicado 07/05/2021 13:27

Rio - O polêmico ex-jogador Túlio Maravilha passou uma 'receita' para que Neymar consiga finalmente ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo, apesar de o craque do PSG ter afirmado recentemente que não pensa mais nisso, em entrevista antes da eliminação do time de Paris na Champions.

"Para mim, o Neymar primeiro tem que casar. Se ele casar e sossegar o rabo, entre aspas, e se preocupar só em jogar futebol e viver para a família, aí sim ele terá grandes chances de se tornar o melhor do mundo - disse ele ao 'Uol'.

"O Neymar precisa constituir uma família, ter uma pessoa que ame ele, que tenha um, dois, três, quatro filhos e viva para a família. É nisso que ele tem que pensar se ele realmente quiser ser o melhor do mundo. É isso que eu acho", disse Túlio, pai de cinco filhos, que recentemente se viu em uma treta sobre paternidade com o senador Jorge Kajuru que afirmou que uma das filhas assumidas pelo Túlio na verdade seria do político e ex-apresentador.