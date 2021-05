Fernando Diniz Reginaldo Pimenta

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 14:55

BEM-VINDO, DINIZ!



Fernando Diniz é o novo técnico do Peixão. O treinador assume o comando do time no jogo de terça-feira (11) diante do Boca Juniors, pela Conmebol Libertadores, na Vila Belmiro.



Seja muito bem-vindo à nação santista, professor! pic.twitter.com/DjRDzZXg1a — Santos Futebol Clube (@SantosFC) May 7, 2021 Rio - O Santos confirmou nesta sexta-feira a contratação do técnico Fernando Diniz, ex-Fluminense. Ele chega ao clube para assumir o lugar deixado pelo argentino Ariel Holan, que deixou o clube recentemente.

O novo comandante já estará à frente do Peixe no jogo da próxima terça-feira, contra o Boca Juniors, pela Libertadores, na Vila Belmiro. Atualmente, o Santos está na 3ª posição do Grupo C, com apenas três pontos.

Publicidade

Fernando Diniz estava sem clube desde a saída do São Paulo, em fevereiro deste ano. Ele chegou a ser sondado para assumir o Fortaleza, mas a negociação não evoluiu.