Jogos Olímpicos foram adiados em um ano por causa da pandemia de covid-19 AFP

Por AFP

Publicado 07/05/2021 18:39

A pessoa mais velha do mundo, uma japonesa de 118 anos, não participará do revezamento da tocha olímpica dos Jogos de Tóquio devido ao aumento de casos de covid-19 no país, anunciou sua família nesta sexta-feira(7).

Kane Tanaka, que mora em Fukuoka, no sul do Japão, planejou carregar a tocha em sua cadeira de rodas nos revezamentos em sua cidade na terça-feira. Mas em um comunicado a que a AFP teve acesso, sua família anunciou que ela não participará definitivamente porque "a disseminação do coronavírus não foi contida".



Publicidade

Nesta sexta-feira, menos de 80 dias antes dos Jogos de Tóquio, o governo japonês estendeu o estado de emergência em quatro departamentos, incluindo Tóquio, além de impor restrições à região de Fukuoka.

Essas medidas, em vigor até 31 de maio, são menos severas do que os confinamentos estabelecidos em outras partes do mundo, mas limitam a atividade.



"A casa de repouso onde Kane reside proibiu visitas para evitar a propagação de micróbios e até agora tem sido capaz de fornecer segurança para seus residentes", declarou a família de Tanaka. "Desta forma, dada a situação atual, é uma pena, mas decidimos que Kane Tanaka não participará do revezamento da tocha".



Publicidade

A família acrescentou que Tanaka esperava ansiosamente por esta oportunidade "rara e preciosa". Tanaka nasceu em 2 de janeiro de 1903.



Desde o início da pandemia, o número de casos de covid-19 no Japão foi reduzido em comparação com outras regiões do mundo, com cerca de 10.500 mortes desde o início de 2020 em um país de 125 milhões de habitantes.

Publicidade

Mas a campanha de vacinação está progredindo lentamente e partes do país estão enfrentando ondas de novas infecções. Este novo surto de infecções representa uma ameaça para as Olimpíadas de Tóquio (23 de julho a 8 de agosto), adiadas um ano em 2020 devido à pandemia.