Publicado 07/05/2021 19:45

Rio - Em preparação para a final da Liga dos Campeões entre Chelsea e Manchester City, o ex-jogador Walter Casagrande revelou quem é o seu favorito ao título. Durante o "Seleção SporTV" desta sexta-feira, o comentarista afirmou que os Cityzens são os com mais chances de vitória pois tem "o melhor jogador do mundo", o meio-campo belga Kevin De Bruyne.



"Eu acho o Chelsea muito mais agressivo que o City. Uma equipe que, quando desce, desce para fazer gol. Só que o City tem o melhor jogador do mundo na atualidade, que é o De Bruyne. Quando a bola cai no pé dele, as coisas acontecem o tempo todo. Quando você tem um jogador como o De Bruyne, e com um esquema que me agrada muito, acho que o City tem muito mais possibilidades de ser campeão do que o Chelsea", avaliou o comentarista.

"O Chelsea depende só do coletivo, o City tem o coletivo muito forte, mas tem o De Bruyne, que é um jogador espetacular. Não vejo nenhum jogador nesse momento que seja melhor que o De Bruyne. Eu acho que o City é favorito", concluiu Casagrande.



Antes da final da Liga dos Campeões, que acontece no dia 29 de maio, Chelsea e Manchester City se enfrentam pelo Campeonato Inglês neste sábado com a possibilidade dos Cityzens se sagrarem campeões do torneio com três rodadas de antecedência.