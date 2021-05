Neymar renovou com o PSG até 2025 Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 11:08

Rio - O atacante Neymar oficializou neste sábado sua renovação com o Paris Saint-Germain. O brasileiro, que tinha contrato com o time francês até junho de 2022, assinou novo vínculo 2025 e disse estar feliz no clube.

"Estou muito feliz em Paris. É um verdadeiro orgulho fazer parte deste grupo, trabalhar com estes jogadores, com este grande treinador e fazer parte da história deste clube. São essas coisas que me fazem acreditar ainda mais neste grande projeto. Aqui cresci como pessoa, como ser humano e também como jogador. Estou muito feliz por estender meu contrato e espero ganhar muitos mais troféus aqui", disse Neymar ao site do PSG.



Em Paris desde a temporada 2017/18, Neymar já disputou 114 jogos e marcou 89 gols. Conquistou três edições do Campeonato Francês, duas Copas da França, duas da Copa da Liga Francesa, e três Supercopas da França, além de levar o PSG à final da Liga dos Campeões na última temporada, a primeira de sua história. Os franceses, no entanto, foram derrotados pelo Bayern.