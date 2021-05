Por O Dia

Publicado 08/05/2021 14:34

Rio - O narrador Galvão Bueno cometeu uma grande gafe no Twitter na última sexta-feira. Ao fazer uma postagem em que aparece ao lado da esposa, Desirée Soares, para falar sobre sua marca de vinhos, ele acabou marcando o usuário errado, que levava para o perfil de uma bióloga de Campinas.

Muito orgulho so que estamos construindo com a @buenowines ! @desireesoares meu amor e nossa conselheira! pic.twitter.com/67KN94RpY2 — Galvão Bueno (@galvaobueno) May 8, 2021

Feliz deve estar a @desireesoares que foi promovida ao conselho da Bueno Wines e nem tava sabendo. — 1000ton (@MiltonRicardo) May 8, 2021

Galvão, tu errou o @ da senhora bueno! — Suki (@Sukitabr) May 8, 2021

@quagliato @t_pontes e o mestre galvao que marcou o @ da namorada errado kkkkkk — carlos (@iamcharlinho) May 8, 2021

Vinho tão bom que o homem marcou até a mulher errada — Chanceller 100 (@chicosychistes) May 8, 2021

Apesar do perfil também levar o nome de Desirée Soares, os internautas logo perceberam a gafe e não perdoaram o narrador da TV Globo com as brincadeiras. Confira as mensagens: