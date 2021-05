Enderson Moreira Rosiron Rodrigues / Goiás E.C.

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 15:43 | Atualizado 08/05/2021 15:45

Rio - O técnico Enderson Moreira, ex-Fluminense, de 49 anos, sofreu um infarto neste sábado. Segundo informações da Rádio Itatiaia, ele foi socorrido por um médico e deu entrada em um hospital de Sete Lagoas, cidade na região central de Minas Gerais, mas será transferido para um hospital de Belo Horizonte, onde passará por um cateterismo.

Publicidade

De acordo com o veículo, Enderson está bem e não corre risco de morte. O treinador deve passar as próximas 24 horas em observação e ser submetido ao cateterismo neste domingo.



Enderson Moreira está sem clube desde abril, quando foi demitido do Fortaleza. No Rio, a passagem do treinador pelo Fluminense, em 2015, durou 25 jogos, com 11 vitórias, quatro empates e 11 derrotas.