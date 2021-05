Felipe Surian Nathan Diniz/ Lusa

Rio - A Portuguesa, sob o comando do técnico Felipe Surian, fez história alcançando, nesta temporada, a marca de melhor campanha do clube no século. O time se classificou para as semifinais do Estadual pela primeira vez e garantiu uma vaga para a Copa do Brasil do próximo ano. Agora, para ir ainda mais longe, precisa vencer o Fluminense no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca para avançar às finais.

"Estamos a um passo da grande decisão. Crescemos durante a competição e entramos para a história do clube, mas queremos mais. Nesta temporada, enfrentamos os times grandes cinco vezes e não houve nenhuma derrota, pretendo fazer valer esse retrospecto e passar pelo Fluminense no domingo. Já fui campeão da Taça Rio em 2016 e, agora, a meta é chegar na final do Carioca, pensando em novos desafios na minha carreira", analisou Felipe Surian.

O primeiro confronto da semifinal aconteceu no último domingo (2), no estádio Luso-Brasileiro, e terminou 1 a 1. A próxima partida, que irá definir o finalista, será no Maracanã, no domingo (9), às 16h.

"Fizemos um jogo equilibrado na primeira decisão, criamos boas chances de finalização e poderíamos ter saído com a vitória. Vamos seguir com a estratégia que nos fez chegar até aqui, de tentar impor nosso jogo e não apenas defender, até porque não temos a vantagem do empate. Vamos explorar o dinamismo no ataque, que deu resultado durante toda competição, com gols em quase todos os jogos, e contar com a solidez da nossa defesa, a melhor do campeonato, para conquistar essa classificação", afirmou o treinador.