Robson Oliveira Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/05/2021 14:57

Rio - O brasileiro Robson Nascimento, ex-motorista do jogador Fernando, deu detalhes de como foi sua vida enquanto estava preso na Rússia. Em entrevista ao "Esporte Espetacular", ele revelou que, no início de sua prisão, chegou a ficar sete dias sem comer nada.

"Nos primeiros dias (na prisão), eu só bebi água e dormi, porque eu ainda não estava acostumado com o fuso horário. Eu fiquei uns 7/8 dias sem comer nada, eu só bebia água, dormia e chorava, chorava muito. Nas horas em que eu estava acordado, eu estava chorando", disse Robson.

Publicidade

"O meu pensamento era só em sair dali, independentemente do que eu estava sentindo, eu só queria ser solto. Eu nunca perdi a esperança. Eu era inocente, então tinha que acontecer alguma coisa pra eu sair dali", completou.

Robson ficou mais de dois anos preso na Rússia. Na época em que foi detido, ele trabalhava para o meia Fernando, que na época defendia o Spartak de Moscou e atualmente joga pelo Beijing Guoan, da China. Quando embarcou para a Europa, o motorista levou, a pedido do família, caixas do medicamento Mytedon – cloridrato de metadona –, que é legalizado no Brasil, mas proibido na Rússia. Robson disse às autoridades que os medicamentos eram para William Pereira de Faria, sogro de Fernando, mas a família não confirmou a história e meses depois o jogador se transferiu para a China, deixando o brasileiro preso em Moscou.