Publicado 10/05/2021 16:45

Rio - Os rumores da possível saída de Cristiano Ronaldo da Juventus aumentam a cada dia. De acordo com informações do site italiano "Calciomercato", caso a Velha Senhora fique de fora da Liga dos Campeões, não haverá possibilidades financeiras de cumprir com o acordo salarial envolvendo o atacante português.

Atualmente a Juventus está fora do G-4. Com a derrota para o Milan, a equipe de Turim permaneceu com 69 pontos e tem um a menos que o Napoli, que está atualmente na quarta colocação. Em quinto lugar, a Velha Senhora somente garantiria vaga na Liga Europa.



Além da questão financeira, ainda há rumores de que o português não deseja continuar na Juventus. Cresce a possibilidade do retorno do português ao seu país natal. Cristiano Ronaldo e sua família teriam interesse de que o atleta voltasse ao Sporting. Além disso, o PSG já demonstrou interesse em contratar o jogador para atuar ao lado de Neymar.